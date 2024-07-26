Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan U11-U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Ülke genelinden çok sayıda minik güreşçinin ter döktüğü şampiyoanın ilk gününe Çorumlu güreşçiler damga vurdu. Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Berkay Gözübüyük U11 kategorisinde 48 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonaya ferdi olarak katılan Osmancıklı sporcu Kemal Şahin Karabakan ise U11 kategorisinde 34 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.



Editör: RIFAT KARA