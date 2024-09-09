Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Berkay Can Değirmencioğlu, 2.Lig Beyaz Grup takımlarından, Muğla temsilcisi Fethiyespor’la anlaştı.
Ahlatcı Çorum FK’da geçirdiği 2,5 sezonda 50 resmi maça çıkan ve 3 gol atan Berkay Can Değirmencioğlu, geçen sezonun ara transfer döneminde Amed Sportif Faaliyetler’e geçmişti. 33 yaşındaki stoper, Diyarbakır temsilcisinde sezonu 6 maçta oynayarak tamamlarken, sezon sonunda takımdan ayrıldı. Berkay Can, yeni sezon için 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor’la anlaştı.
Editör: HABER MERKEZİ