Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam göründü. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzine gelecek zammın tarihi belli oldu. Benzine 1 TL 15 Kuruş zam gelmesi bekleniyor. Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL 15 kuruş zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.

Çorum'da güncel olarak benzinin litresi ortalama 38,05'den satılıyor.