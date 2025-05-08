Bellona'yı bayilerin kurduğu şirket satın aldı. TMSF, firmayı 8 milyar 100 milyon TL'ye sattı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçtiğimiz ay Bellona Mobilya'nın tamamının 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. 6 Nisan'da düzenlenen ihalede şirketin yeni sahipleri belli oldu.

2016 yılında TMSF yönetimine geçen Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL’ye satın alındı.

Satışın tamamlanması için Rekabet Kurumu'nun izn bekleniyor.

Kaynak: ekonomim