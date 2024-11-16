4 takımın katılımıyla tek devreli lig statüsüne göre düzenlenen Kulüplerarası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliğinde ikinci maçlar oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda, ilk hafta Sungurlu Belediye’yi 3-0 yenen Çorum Belediye A takımı, ikinci maçında Çorum Gençlikspor’u da 3-1 yenerek puanını 6’ya yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti. İlk maçında Çorum Belediye B takımını 3-0 mağlup eden Çorum Gençlikspor ise 3 puanda kaldı.

Günün diğer maçında ise, Çorum Belediye B takımı ile Sungurlu Belediye karşı karşıya geldi. Sungurlu ekibi üstün oynadığı maçı 3-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

SON MAÇLAR BU AKŞAM

İl birincili bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. Atatürk Spor Salonu’nda, saat 17.00’de Sungurlu Belediye ile Çorum Gençlikspor, saat 18.30’da da Çorum Belediye A takımı ile Çorum Belediye B takımı karşı karşıya gelecek.