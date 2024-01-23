Çorum Belediyespor B Takımının da mücadele ettiği Erkekler Masa Tenisi Türkiye 2.Ligi 2.Etap müsabakaları Eskişehir’de yapıldı. Müsabakalarla birlikte 1.devre tamamlandı.

Çorum Belediyespor, antrenör Mahmut Can Öztuna nezaretinde Berat Özdemir, Muhammed Fatih Candan, Abdullah Gürbüz ve Ali Aşnas Gül’den oluşan kadrosuyla, İstanbul DSİ Spor’u 3-0, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-2, Kayseri Hayat Gençlikspor’u 3-1, Düzce Belediye Spor Akademisi’ni 3-1 yenerken, Ankara Hazerspor’a 3-2, Nevşehir KAP-OFF Spor’a 3-1, Isparta Genç Hareket Gençlikspor’a da 3-1 yenildi.

Çorum temsilcisi, bu sonuçların ardından 1.devreyi 14 maçta 9 galibiyet, 5 yenilgi alarak 23 puanla 6.sırada tamamladı.

15 takımlı ligde, Nevşehir KAP-OFF Spor 28 puanla ilk yarıyı lider olarak tamamlarken, Konya Selçuklu Belediye 27 puanla ikinci, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 25 puanla üçüncü sırada yer aldı.

15’er puanlı Kayseri Hayat Gençlikspor ve İstanbul DSİ Spor son sırayı paylaşırken, 16 puanlı Bursa Büyükşehir Belediye 13.sırada yer aldı.