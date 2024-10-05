Hobi bahçeleriyle ilgili mücavir alan içinde kalan, dışında kalan alanlar olarak sürekli demeçler verildiğini kaydeden Yılmaz, “Buraların kaçak yapılaşma alanları içinde olduğu ve yıkılması gerektiği defaten kamuoyunda yer buldu.

Bu şehrin her yurttaşı yasalara uymak zorundadır. Anca şöyle bir eksikliğimiz var. Bir yerde herkesin gözünün içine baka baka yapılaşma oluyor. Bunun adına kafeterya deyin, bağevi, villa deyin. Bunlar yapılırken hiçbir müdahale yok. Belediye’nin kaçak yapı birimi ne iş yapar? Sonra da bittikten sonra ‘burayı nasıl yıkarız, yıkamazsak nasıl kurtarırız’ endişesi içerisine giriliyor. Bu durumda, birinci derecede suçlu yasalara uymayanlar, ikinci derece suçlu ola ise Belediye’nin kaçak yapı birimidir” dedi.

Yılmaz, “Herkes aktif olarak görevini yerine getirse bu keşmekeş durum yaşanmayacak. Yeni imar düzenlemelerinde tüm yurttaşları yasalara uymaya davet ediyoruz, yasa tanımam diyenlere de gerekli yaptırım yapılmalıdır” ifadesini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ