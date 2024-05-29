Uzun yıllardır Belediye Basın Birimi Sorumlusu olarak görev yapan deneyimli iletişimci Salih Karslıoğlu, kendi isteği ile görevinden ayrıldı. Salih Karslıoğlu’nun yerine ise aynı birimde yıllardır çalışan yine meslekte sahadan gelen ve sevilen, gazeteci Haluk Söylemez getirildi.

Yerel ve yaygın basının temsilcileri arasında tanınan ve sevilen bir isim olan Salih Karslıoğlu’nun bundan sonra Belediye Kültür Müdürlüğü’nde uzmanlık alanları içinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Kültürü üzerine çalışmalar yapacağı da öğrenildi.

ÇORUM HABER Haluk Söylemez’i tebrik ederek Karslıoğlu ve kendisine görevlerinde başarı diler.

Editör: HABER MERKEZİ