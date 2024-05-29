Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, her yıl olduğu gibi bu yılda kurban ibadetini yerine getirenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Ülkü Ocakları tarafından kesilecek kurbanların bedeli 11 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurbanını Çorum Ülkü Ocakları aracılığı ile kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttırmak isteyenlerin 0.545 176 7515 ve 0.545 173 8515 numaralı telefonlarla irtibata geçmelerini isteyen Orhan Tosik, “Kurban bedelini banka hesabımıza yatırırken açıklama kısmına; vekalet sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgisini ekledikten sonra vekaletinizi vermek için bizimle iletişime geçin” dedi.

Orhan Tosik, banka hesap adının Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı hesap numarasının da Ziraat Bankası IBAN: TR81 0001 0000 0145 1817 3050 42 olduğunu sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi