Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda yapılan programda belediyenin gelecek 4 yılı masaya yatırıldı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm müdürlüklerin katılımıyla 2029 yılına kadar yapılacak çalışmaların yol haritasının titizlikle çizildiğini ve Çorum için durmadan çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın, vizyonları doğrultusunda hazırlanan stratejik planın, Çorum’un geleceğine yön verecek önemli projeleri ve hedefleri içerdiğini belirtti.

Toplantıda, planın detayları ve uygulama takvimi hakkında müdürlüklere kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Toplantıyla ilgili Aşgın tarafından yapılan paylaşımda: “Vizyonumuz doğrultusunda tüm müdürlüklerimizin 2029'a kadar yapacağı çalışmaların yol haritasını titizlikle çiziyoruz. Durmuyoruz, sevdamız Çorum için çalışmaya devam ediyoruz. 2025-2029 Stratejik Plan Bilgilendirme Sunumu” görüşüne yer verildi.

Editör: SELDA FINDIK