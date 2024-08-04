Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü şenlikleri, bu yıl da oldukça coşkulu geçti. Olgunluk içinde tamamlanan buluşmaya siyasilerin ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Mecitözü Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından Köy Muhtarlığı ile işbirliği halinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen dayanışma şenliği ve piknik, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Köy muhtarlığı ve dernek yönetiminin birlikte organize ettiği etkinlikte bir araya gelen köylüler, birlik-beraberlik mesajı verdi. İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışında bulunan Körüceklilerin bir araya geldiği buluşma, yerel sanatçıların konseri ile renklendi.



Köy Muhtarı İlhan Topcu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’un evsahipliğinde yapılan şenliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Ümit Er, Atiye Yaşar, Merkez Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen, Mecitözü – Tutluk Mahallesi Muhtarı Can Akbaş, Mecitözü – Dağsaray Köyü Muhtarı Yılmaz Çınar, Mecitözü - Konaç Köyü Muhtarı Haydar Erçelik, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, Alaca - Dereyazıcı Köyü Dernek Başkanı H. Uğur Yağmur, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılan Milletvekili Tahtasız, köylülerin sorun ve taleplerini dinleyerek yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tahtasız, piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Tahtasız, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Köy parkında düzenlenen pikniğe katılan yerel sanatçılar, katılımcılara zaman zaman duygulu, zaman zaman da coşkulu saatler yaşattı. Şenliğe Çorum’un sevilen sanatçısı Serengül Töremiş, türküleriyle renk kattı. Serengül Töremiş, Özgür Öztürk’ün bağlaması, Ramazan Kubat’ın orgu eşliğinde söylediği türkülerle katılımcıları coşturdu.

Genç yetenek Can Öngen’in de sahne alarak türküler söylediği etkinlikte ayrıca sponsor firmaların desteği ile hediye çekilişi yapıldı.

Şenlik sırasında bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, amaçlarının köy halkı arasında birlik ve beraberliği sağlamak, dayanışmayı artırmak olduğunu belirterek, Körüceklileri bir arada bulmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Köyde çok güzel hizmetler yapıldığının altını çizen Yavuz, muhtarlık-dernek işbirliği ile hizmetlerin artarak devam edeceğini, bu çerçevede hayırsever vatandaşların, siyasilerin, bürokratların ve köy halkının da desteğini beklediklerini kaydetti.

Muhtar İlhan Topcu ise şenlik programına katılan herkese teşekkür etti.