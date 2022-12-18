Dünya Çorumlular Konfederasyonu tarafından 15-18 Aralık tarihleri arasında İstanbul / Maltepe’de düzenlenen Çorum Tanıtım Günleri’ne İstanbul’da yaşayan Çorumlular da büyük ilgi gösterdi.

Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkanı Metin Akkuş, bürokratlar ve çok sayıda Çorumlu’nun katıldığı açılışta konuşan Yağbat, ilimizi her platformda tanıtmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Göreve geldikleri günden beri Çorum’umuza önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Yardımcısı Yağbat, “Alt ve üst yapıyı ciddi anlamda yeniledik. Çorum’u, şehir dışındaki hemşehrilerimizin her geldiklerinde gurur duyacağı ve övünçle bahsedeceği bir şehir haline getirdik, getirmeye de devam ediyoruz.” dedi.

İsmail Yağbat, “Tüm bu çalışmalarımızı yaparken bir konuyu asla unutmuyoruz. Çorumlu olmanın ve Çorum’u anlatmanın ne kadar önemli olduğunu asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın beyin nerede bir Çorumlu varsa nerede bir Çorum varsa orada bizim de olmamız gerektiği vizyonu ve misyonunu her yerde kuvvetli bir şekilde göstermenin çabası içerisindeyiz. Bunu yaparken de gücümüzü dünyanın dört bir tarafında, ülkemizin 81 bir ilinde yaşayan siz değerli Çorumlu hemşehrilerimizden alıyoruz. Sizlerin bize verdiği destek sayesinde biz de Çorum’a, Çorumlu’ya sahip çıkmayı kendimize görev edindik.” diye konuştu.

Yağbat ayrıca Çorum Memleket Günleri etkinliğinde Belediye tarafından açılan stantta durarak misafirlere hem Belediye’nin çalışmalarını tanıttı hem de leblebi ikramında bulundu.

Başta Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü olmak üzere protokol üyeleri de Çorum Belediyesi ve ilçelerin stantlarını gezdiler. Döğücü, Çorum’un tanıtılması konusunda gösterdikleri gayretten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

TAHTASIZ VE AYLAR GEZDİ

Öte yandan Dünya Çorumlular Konfederasyonu’nun düzenlediği tanıtım etkinliğine CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da beraberindeki Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte gelerek stantları ziyaret etti.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkanı Metin Akkuş, Tunoğlu Organizasyon Sorumlusu Musa Tunoğlu, Ataşehir Kent Konseyi Üyesi Mehmet Aydoğanoğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sohbet eden Mehmet Tahtasız ve Aylar, organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Metin Akkuş da etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Tahtasız ve Aylar’a teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

