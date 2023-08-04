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Çorum Belediyesi, şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yollar, şehrin nefes alacağı yeni yeşil alanlar ve meydanlar oluşturmak için kamulaştırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Satın alınan ve kamulaştırılan binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi trafiğini rahatlatmak ve yeni yeşil alanlar oluşturabilmek amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalardan birinin de yeni açtıkları yol güzergâhlarında kalan yapıların kamulaştırılması ve sonrasında da yıkılması olduğunu ifade etti. Ulaşılabilir Şehir Projesi kapsamında Çorum’u yeni yol ağlarıyla ördüklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuz için yılmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri 1 Milyon 420 Bin m2yeri kamulaştırdık. Bu zamana kadar yaptığımız kamulaştırmalar şehrimizin 5 mahallesinin yüzölçümünden daha fazladır. Güçlü mali yapımızla ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni kamulaştırmalar yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.