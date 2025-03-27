Çorum Belediyesi, Geleneksel “Ramazan Akşamları” etkinlikleri kapsamında çocukların Ramazan’ın neşesini doyasıya yaşamaları için özel etkinlikler düzenliyor. Ramazan boyunca belirli aralıklarla düzenlenen çocuk eğlencelerinin sonuncusu da renkli bir programla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi, palyaço şovları ve yarışmalar gibi eğlenceli aktiviteler yer alacak. Ayrıca, çocuklara sürpriz ikramlar da sunulacak.

Ramazan ayının son çocuk eğlencesi 28 Mart Cuma günü saat 21.00’de Bedesten yanı Çorumpark içerisinde gerçekleştirilecek.

Editör: SELDA FINDIK