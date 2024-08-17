Yeni yapılaşmaların olduğu ve altyapı çalışmaları tamamlanan Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy sokakların yanı sıra Sülüklüevler sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor. Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi bu kapsamda şehrin büyük mahallerinden olan Bahçelievler Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Yeni yerleşim alanlarının oluştuğu Sülüklüevler 16.Sokak, Sülüklüevler 20. Sokak, Mehmet Akif Ersoy 37. Sokak ve Mehmet Akif Ersoy 2.Cadde de alt yapı çalışmalarının ardından 500 metre uzunluğunda alana bin 100 ton asfalt atıldı. Öte yandan sokakların kaldırım ve bordür çalışmaları da tamamlandı.

Editör: HABER MERKEZİ