Çocukların oruca alışması için yarım gün tutulan tekne orucu kültürü yaşatılmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi de hem bu geleneği yaşatmak hem de tekne orucu tutan çocukları ödüllendirmek için iftar programı düzenleyecek. Tekne Orucu İftar Şenliği, 23 Mart Cumartesi günü saat 12.30’da Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Yüzlerce çocuğun katılımıyla düzenlenecek programda 6-10 yaş arası çocuklar yer alacak. Tekne orucuna katılmak isteyenler kayıtlarını www.corum.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Çocuklar Çorum Belediyesi’nin ikram edeceği iftar yemeğinin ardından kendileri için düzenlenen şenliklere katılarak keyifli bir gün yaşayacaklar.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğe tüm 6-10 yaş arası çocukları davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ