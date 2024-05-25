Sosyal belediyecilik alanında yeni bir uygulamayı hayata geçiren Belediye, yeni doğan bebekler için bebek seti hazırladı. Bir bebeğin ilk aylarında ihtiyacı olabilecek pek çok malzemenin yer aldığı “Hoş Gedin Bebek” seti, başvuru yapan ailelerin evlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından götürülerek teslim ediliyor.

Setin içerisinde; bebek bakım çantası, tırnak makası, törpü, parmak diş kaşıyıcı, makas, burun aspiratörü, saç fırçası ve saç tarağından oluşan bakım seti, dijital ateş ölçer, cam biberon seti, emzik seti, Patikli pantolon, zıbın, şapka, eldiven, önlük ve penye battaniyeden oluşan bebek takımı, bebek alt açma bezi ile emzirme önlüğü bulunuyor.

BAŞVURU

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 0-9 aylık bebekler için hazırlanan bebek setini almak isteyen aileler https://crm.corum.bel.tr/WebBasvuru/hos-geldin-bebek-onbasvuru#/ web sayfasından formu doldurarak veya Belediye hizmet binası C blok zemin katta bulunan Gönül Kapısı’na giderek başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgi için 0501 100 19 19 WhatsApp hattına mesaj yazabilir ve 0364 333 0333 çözüm merkezini arayabilirler.

Hoş geldin Bebek Seti başvuru şartları ise 01.01.2024 tarihi sonrasında doğumlu olmak ve Çorum merkez mahalle sınırları içerisinde ikamet edilmesi olarak açıklandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR