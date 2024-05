Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Çorum merkezin ardından il genelinde de yeniden yetkili sendika olduklarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın, sendikalarının imzalanan mutabakat tutanaklarına göre en yakın sendikaya 194 fark atarak il genelinde yetkili sendika olduğunu açıkladı. Bu büyük başarının, uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseri olduğunu belirten Selim Aydın, sendikalarının eğitim camiasının tek umudu olduğunu vurguladı.

Algıyla değil, resmi rakamlarla yetkili sendika olduklarının altını çizen Aydın; “Türk Eğitim-Sen; hedefleriyle, ilkeleriyle, tertemiz kadrosuyla, dik ve onurlu duruşuyla eğitim camiasının tek umududur” şeklinde görüş bildirdi.

Selim Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Türk Eğitim-Sen bugün imzalanan tutanaklara göre, en yakın sendikaya 194 fark atarak il genelinde yetkili sendika olmuştur. Bu başarı uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseridir. Bu vesileyle, Şube Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, hak arama mücadelemize emek ve gönül veren, bu başarıyı ortaya koyan uç beylerimiz olan ilçe temsilcilerimiz ve yönetim kurullarına, kadınlar komisyonumuza, iş yeri temsilcilerimize, ilkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Bizler Türk Eğitim-Sen olarak ilkeli ve kararlı olarak duracağız, durmaya devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz. Tarihsel değerlerini hiçbir zaman unutmayan-unutturmayan, gerektiği yerde gerekeni yapma sorumluluğundan asla vazgeçmeyen, sendikal çizgisinden taviz vermeyen Türk Eğitim-Sen; hedefleriyle, ilkeleriyle, tertemiz kadrosuyla, dik ve onurlu duruşuyla eğitim camiasının tek umududur.

Türk Eğitim-Sen her zaman sendikal faaliyetinde ne iktidarların saha sorumluluğunu, ne marjinal ideolojilerin temsilciliğini ne de terör unsurlarının taşeronluğunu yapar. Türk Eğitim Sen; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve kuruluş değerlerini temel ilke kabul ederek, kırmızı çizgi kabul etmiştir. Türk Eğitim Sen’de Anayasanın ilk üç maddesinde ifadesini bulan Türkçemizi, bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, İnsan haklarına saygıyı, laikliği, Cumhuriyeti Atatürk’ü görürsünüz. Tüm bu milli reflekslerinin yanında çalışanların özlük ve mali haklarını İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ışığında geliştirmeyi hedefleyen Türk Eğitim-Sen çalışanların sosyo ekonomik refah ve yaşam seviyesini büyük ve müreffeh Türkiye ülküsüyle gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Şimdi sıra tüm Türkiye'de Türk Eğitim Sen'i yetkili sendika olarak çalışanların gerçek temsilcisi yapmaktır. Katkı ve desteklerinden dolayı her bir üyemize, teşkilatımızın her bir mensubuna, eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki gelecek eğitimle gelecek”

