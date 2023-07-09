6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Afşin’de yaralar sarılıyor. Afşin Belediyesi ile “Kardeş Şehir” anlaşması imzalayan Çorum Belediyesi, deprem gününden bu yana afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Afşin’e giden Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci ve müdürlüğe bağlı ekipler Afşin Atatürk Caddesinde bulunan Şehit Ömer Erüstün Meydanı’nda çalışma başlattı.

Meydana 17 çınar yapraklı akça ağaç, 12 süs eriği, 7 süs kirazı, 5 süs elması, 9 çam ağacı ve 6 piramit mazı ağacı dikimi yapıldı. Otomatik sulama sistemi kurulumu, çim ekimi ve çevre düzenleme çalışmalarına devam eden ekipler, meydana oturma bankları ve çöp kovalarının montajını da yapıyor.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla geldikleri Afşin’de 6 gündür yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ve kardeş şehir Afşin’in en önemli meydanı olan Şehit Ömer Erüstün Meydanı’ndaki çalışmaları büyük oranda tamamladıklarını söyledik. Meydandaki ağaçları yenilediklerini ve otomatik sulama sistemi kurduklarını vurgulayan Mesci, çalışmalar tamamlandığında Afşin halkının büyük bir keyifle vakit geçirebilecekleri bir meydan haline geleceğini sözlerine ekledi.