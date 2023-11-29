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Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kitap Kültür Günleri, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okullarıyla birlikte fuarı gezen öğrenciler Çorum Belediyesi’nin verdiği hediye kitap kuponlarıyla alışveriş yapıyor.





'Herkes Okusun' sloganıyla 20 bin öğrenciye toplam 1 milyon TL değerinde hediye kitap kuponu dağıtan Çorum Belediyesi, eğitime verdiği destekle takdir topladı. Başkan Aşgın, fuar süresince 20 bin öğrenciye 50 TL’lik olmak üzere toplam 1 milyon TL değerinde kitap kuponu hediye edeceklerini duyurdu. Hediye kuponlarla kitap alan öğrenciler de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.