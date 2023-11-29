Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kitap Kültür Günleri, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okullarıyla birlikte fuarı gezen öğrenciler Çorum Belediyesi’nin verdiği hediye kitap kuponlarıyla alışveriş yapıyor.

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'Herkes Okusun' sloganıyla 20 bin öğrenciye toplam 1 milyon TL değerinde hediye kitap kuponu dağıtan Çorum Belediyesi, eğitime verdiği destekle takdir topladı. Başkan Aşgın, fuar süresince 20 bin öğrenciye 50 TL’lik olmak üzere toplam 1 milyon TL değerinde kitap kuponu hediye edeceklerini duyurdu. Hediye kuponlarla kitap alan öğrenciler de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

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