Başkan Aşgın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sevdamız Çorum'umuz için aşkla çalışan mesai kardeşlerimizin her daim yanındayız. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikamızın yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerimize başladık. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Çorum'un daha iyi bir geleceğe taşınması için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Aşgın, işçi haklarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının daha da güçlendirilmesi amacıyla bu görüşmelerin büyük önem taşıdığını, işçilerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ