JLG firmasında Kalite Müdürü olarak görev yapan Sungurlulu Berat Yunus Bilim, ana şirketi olan Amerikan firması Oshkosh’ta yaptığı projeler ve işlerden dolayı mükemmeliyet ödülünü almaya hak kazandı.

Berat Yunus Bilim, ödülünü almak için Amerika’nın Wisconsin eyaletindeki Oshkosh merkezine davet edildi. Bir hafta boyunca diğer başarılı isimlerle bir araya geldi ve ödülünü Oshkosh CEO’su John Pfeifer ve Genel Müdür Yardımcısı Tim Bleck’in elinden aldı. Ayrıca Berat Yunus Bilim, kazandığı 3 bin 500 dolarlık ödül parasını “Save the Children” adlı çocuk yardım kuruluşuna bağışladı.

Berat Yunus Bilim, “Ben Anvers/Belçika’da yaşıyorum ve JLG adlı bir firmada Kalite Müdürü olarak 2023’den beri çalışmaktayım. Bu sene ana şirketimiz olan Amerikan Firmasi Oshkosh’tan yaptığım projeler ve işlerden dolayı mükemmeliyet ödülüne aday gösterildim ve kendi alanımda 1. oldum. Firmam olan JLG’yi temsil etmek için ve ödülümü almak için diğer şirket kazananlarıyla bir araya geldik. Şirketin verdiği para ödülünü “Save the Children”a bağışladım.” dedi. Bilim, “Bu ödülü kazanmaktan büyük bir minnettarlık duyuyorum. JLG gibi büyük bir firmayı, aynı zamanda Türkiye’yi ve Belçika’yı uluslararası platformda başarıyla temsil etmiş olmak benim için tarifsiz bir gurur kaynağı. Gençlerimize ilham verebilmek adına, kazandığım ödül parasını çocuklara destek olan Save the Children vakfına bağışlayabildim. Umarım, bu başarının gelecekte gençlerimize örnek olmasını ve onların da yaşadıkları topluma fayda sağlayacak adımlar atmalarını teşvik etmeleri tüm kalbimle diliyorum.” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi