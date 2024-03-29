31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına aralıksız devam eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, güne ilk olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’yı ziyaret ederek başladı. Daha sonra Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı’yı ziyaret eden Çöphüseyinoğlu, Yılmaz Kaya ve Yücel Saygı’dan birliklerinin sorun ve talepleri ile yerel yönetimlerden beklentilerini yetkili ağızlardan dinledi.



Ardından Hıdırlık civarı ve Aşağı Sanayi’de faaliyet gösteren esnafı gezerek, yerel seçimler için destek isteyen Çöphüseyinoğlu, esnafın Ramazan aylarını kutlayarak, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Belediyecilik hizmetlerimizle tüm esnafımızın yüzü gülecek” dedi. Esnafın kendisine olan yoğun ve sıcak ilgisine teşekkür eden Çöphüseyinoğlu, esnaftan önerilerini de dinleyerek, esnaflar için yapacakları projelerinden bahsetti.



Çöphüseyinoğlu, “Esnaflarımızın sorunlarını, şehrimizin sorunlarını çok yakından biliyoruz. Sorunları bilmemizin nedeni de sürekli olarak kendileriyle iç içe olmamızdandır. Sanayi sitesindeki sıkıntıları da çok yakinen takip ediyorum. Göreve geldiğimizde esnafımızla, halkımızla iç içe olacağız. Belediyemizin kapısı herkese sonuna kadar açık olacak. Çorum’a hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)