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Çorum Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ortak projesi kapsamında geri dönüşüm sektörü temsilcileri ve hurdacı esnafıyla bir araya geldi. Çorum’da geri dönüşüm sektörünün daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantı Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, şehirde faaliyet gösteren hurdacı ve geri dönüşüm sektörünün çalışmaları ele alındı. Metal, kağıt, plastik gibi atıkların mevzuata uygun şekilde toplanması, işlenmesi ve geri dönüşümün daha etkili bir şekilde yürütülmesi konuları değerlendirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, şehrimizde farklı bölgelerde faaliyet gösteren hurdacı esnafının belli bir alanda toplanması konusunda da esnafla fikir alışverişinde bulundu.