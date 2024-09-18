TSM korosu, 2025 yılı bahar aylarında vereceği konser için hazırlıklara başlıyor. Şef Atakan Tetik yönetimindeki koro ilk çalışmasını 19 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek.

Koro çalışmalarına müziksever vatandaşların da katılabileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Türk Sanat Müziği Koromuz 19 Eylül Perşembe günü 19.30'da Turgut Özal Konferans Salonu’nda ilk çalışmasını yapacak. Bahar aylarına kadar sürecek çalışmalar tamamlandığında koromuz muhteşem bir konserle hemşehrilerimizin karşısında olacak.” dedi.

Yağbat, "Koromuz yeni dönemde de sanat müziğinin zengin repertuarından hazırladıkları birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz konserlere imza atacak. Türk Sanat Müziği’ne ilgi duyan tüm hemşehrilerimizin koroya katılımlarını bekliyoruz.” dedi.

Editör: SELDA FINDIK