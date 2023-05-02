İkinci etap sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiği tarihi arastada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Arastada gece gündüz çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi ekipleri altyapıyı sil baştan yeniliyor. Kanalizasyon ve su hatlarının değiştirildiği tarihi arasta, doğalgazla da ilk kez buluşuyor. Hamit Camii Sokak’ta hafta sonu altyapı çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediyesi gece saatlerinde asfalt serimini de gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın gece saatlerinde tarihi arastada asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Çöplü Arasta’nın altyapısındaki sorunları da tek tek çözdüklerini ifade eden Başkan Aşgın “Elektrik hattı, su ve kanalizasyon hatlarında sorunlar vardı. Bunun yanı sıra arastada doğalgaz hattı hiç yoktu. Bu nedenle dış cepheyi yapmakla kalmayıp altyapıyı da komple yapalım istedik. Geldiğimiz noktada Hamit Camii sokakta çalışmaları tamamladık. Altyapıyı yenilerken diğer yandan dış cephelerin iyileştirilmesi ve tarihi görünüm kazandırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Başkan Aşgın, Hamit Cami’nin olduğu ana sokağın asfaltlandığını diğer 4 adadaki ara sokaklara da beton dökülerek Arnavut kaldırımı döşeneceğini açıkladı. Aşgın “Arastayı tarihi görünümüne kavuşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Saat Kulesine bakan cepheleri nasıl tarihi görünüme kavuşturduysak arasta içerisinde dört adadaki dükkânlarda aynı şekilde tarihi görünüme kavuşacak.” dedi.