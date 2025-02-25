Kış şartlarını göz önünde bulunduran Çorum Belediyesi bu yıl da iftar sofrasını Afra Düğün Salonu’nda kuracak. 1 Mart Cumartesi gününden itibaren kurulacak iftar sonrası Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın bereketini, hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak ve şehrimize yansıtmak istiyoruz. Kurduğumuz iftar soframızda, hayırsever hemşehrilerimizin de desteğiyle her gün yemek ikramımız olacak. Mübarek Ramazan ayının müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyor, bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İftar soframıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ