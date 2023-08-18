Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da önceki akşam şirket işçi personeli ile Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

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Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve belediye işçileri ile aileleri Başkan Halil İbrahim Aşgın’ı alana girişinde konfeti patlatarak karşıladı.

Mehteran konseri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, işçilere İskilip Dolması ikram edildi.

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Belediye Başkanı Aşgın, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, “İşçimizin, emekçimizin, gayretine şahit olduğumuz çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Gece-gündüz şehrimize beraber hizmet ettiğimiz kardeşlerimizle dayanışma ve kaynaşma programımızda bir araya geldik. Alın teriniz, emanetimizdir” dedi.

Başkan Aşgın, program sonunda ise işçilerle birlikte halay çekti.

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