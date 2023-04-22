İkinci lig beyaz grupta lider durumda bulunan Çorum FK’nın yarın saat 15:00’te oynanacak Erzincanspor maçına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla, gitmek isteyen tüm taraftarlara araç tahsis edilecek.

Başkan Aşgın “Şampiyonluk yolunda Çorum FK’ya bu zorlu karşılaşmada taraftar desteği sağlamak için, maça gitmek isteyen tüm taraftarlarımıza araç tahsis ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine Çorum FK’nın yanındayız, yarınki maçta da takımımıza başarılar diliyorum. O sene bu sene olacak inşallah” dedi.