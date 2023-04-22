Bayramlaşmak için gittiği Mecitözü’nde vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, hem bayramlaştı hem de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhur ittifakına destek istedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gittiği Mecitözü İlçesi'nde, İlçe Başkanı Alişan Yaşar, köy ve mahalle muhtarları ile partiler tarafından karşılandı.

Parti binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Ahlatcı, daha sonra parti binasında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda İlçe Başkanı Alişan Yaşar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ak Parti Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı birer konuşma yaparak, Cumhurbaşkanlığında Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekilliği seçiminde de tercihlerini AK Parti'den yana kullanmalarını talep ettiler.

Konuşmasına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek başlayan Ahlatcı, belediyenin hizmetlerinin sadece Çorum Merkeze bağlı kalmadığını ve ilçelere kadar uzandığını söyledi.

Bu hizmetlerin devamı için yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakına destek isteyen Ahlatcı, "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan 'ı tekrar seçerek Kadeş Meydanında zafer şarkılarını söylememiz lazım. ABD Türkiye'deki işbirlikçileri ile Cumhurbaşkanımızı yıkmaya çalışıyorlar birbirleri ile asla benzeri olmayan altılı masa partileri ABD işbirlikçileri olarak bir araya nasıl geldiklerini görüyoruz" dedi.



14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için iddialı konuşan Ahlatcı, "Çorum'dan 4 milletvekilini de alarak Cumhurbaşkanımızın elini güçlendireceğiz. Kalan 20 günde kapı kapı dolaşarak, seçimi zaferle sonuçlandıracağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra AK Parti heyeti Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış'ı makamında ziyaret ederek, bayramını kutladılar.

Kaymakam Atış'ın Mecitözü'nün sorunlarının çözümü noktasında sürekli kapılarını aşındıracaklarını söylemesi üzerine Ahlatcı, Mecitözü'nün bütün sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

Kaymakam Mustafa Atış, Ahlatcı'ya çıktığı bu yolda başarılar diledi. (Haber Merkezi)