Çorum’un Oğuzlar İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AK Partili İstanbul Ümraniye Belediyesi’nin hizmet amacıyla 2 yıl önce tahsis ettiği kamyoneti geri çektiğini belirterek “Herkes biliyor ki, seçimi AKP adayı kazansaydı söz konusu kamyonet geri alınmayacaktı. Bu partizan anlayışı nefretle kınıyorum” dedi.

Kamyonetin Oğuzlar İlçe Belediyesi’ne hibe olarak gönderildiğini AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım resmî internet sayfasından paylaşmış ve “İlçemize hayırlı uğurlu olsun” görüşüne yer vermişti.

İstanbul Ümraniye Belediyesi, önceki dönem AKP’de olan Oğuzlar Belediyesi’ne 5 Temmuz 2022 tarihinde çift kabinli bir kamyoneti hizmet amaçlı tahsis etmişti. Oğuzlar Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, ilçede seçimi CHP’nin kazanmasının ardından Ümraniye Belediyesi, tahsis ettiği aracı süresinin dolduğu gerekçesiyle geri çekti.

CEBECİ’DEN KINAMA

Yeni Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, hizmetin aksamaması açısından kamyonetin yerine yenisi bulunana kadar kalmasını istediklerini ancak Ümraniye Belediyesi yetkililerinin aracı apar topar götürdüklerini kaydetti.

CHP’li Başkan Cebeci, şunları dile getirdi; “Ümraniye Belediyesi’nin şaşkınlık veren tutumu bizleri üzmüştür. Herkes biliyor ki, seçimi AKP adayı kazansaydı söz konusu kamyonet geri alınmayacaktı. AKP’li başkan Muzaffer Yıldırım aracın kendilerine yani ilçe belediyemize hizmet için hibe edildiğini internet sayfasından duyurmuş halka müjdelemişti. Millete hizmette ayrımcılık olmaz. Ancak görüyoruz ki, birileri hala yandaş belediyecilik anlayışıyla ayrıştırmaya devam ediyorlar. Maalesef AKP’nin belediyecilik anlayışının özeti budur. Bu partizan anlayışı nefretle kınıyorum. Bu, ahlaki olarak da siyasi olarak da etik değil. Biz işimize bakacağız. Araç kapasitemizi artıracağız. Belediyemizi ve halkımızı kimseye muhtaç etmeyeceğiz.”

Editör: HABER MERKEZİ