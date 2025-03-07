Alaca Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yapan işçi, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaca Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak görev yapan 41 yaşındaki Çetin Gül, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede 62 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası olan Gül, ailesini ve ilçede yaşayan vatandaşları yasa boğdu.

Gül'ün cenazesinin yarın (8 Mart Cumartesi) Alaca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS