İnsanlık tarihinin kara lekesi olarak tarihe geçen Hocalı Soykırımı'nın yıl dönümünde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından resim sergisi açıldı.

Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiye Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan katıldı.

Sergide yer alan resimler, Hocalı soykırımının acı boyutlarını ortaya koydu. Katılımcılar bu vesileyle Hocalı olayını bir kez daha andı.

Editör: HABER MERKEZİ