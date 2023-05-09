06 - 08 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de yapılan 1. Lig üçüncü etap müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan Çorum Belediyesi Spor Kulübü, gelecek yıl süper ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat, hem masa tenisi erkek takımının hem de bayan takımının süper ligde mücadele edeceğini belirterek “Bu önemli başarıya imza atan antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah gelecek sene süper ligde de önemli başarılar elde edeceğiz. Bizlere inanan, bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)