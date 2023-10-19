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Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı Osmancık Belediye 3-2 kazanırken, iki takım da yarı finale yükseldi. Ancak, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasette olduğu gibi sporda da kendilerinin ötekileştirilmeye çalışıldığını iddia ederek sert ifadeler kullandı. Şahiner'in açıklaması şöyle: "Sungurlu Belediyespor kız voleybol takımımızın Osmancık Belediyespor kız voleybol takımı ile oynadığı müsabakayı hakemlerin taraflı yönetimi sayesinde 3-2 kaybettiğimizi öğrendim.



KARŞINIZDA BENİ

BULURSUNUZ

Spora ve sporcuya her zaman destek veren, özellikle Çorum Futbol Kulübü'müzün hep yanında olan belediyemizi siyasette ötekileştirdikleri gibi sporda da ötekileştirmeye çalışan bu şerefsizce yönetimi lanetliyorum. Buradan takımlarımıza hakem tayin eden mercileri uyarıyorum. Bir daha kızlarımızın hakkını yer, onları üzerseniz, karşınızda beni bulursunuz.

TÜM TAKIMLARIMI

ÇEKERİM

Yönetici ve hakemlerin AKP'li olduğu bir ortamda yapılan spordan hayır gelmez. Amacınız siyaset yapmak ise ve bu tutumu sürdürmeye devam ederseniz, tüm takımlarımızı çekerim. Çorum mülki idare amirlerine de duyurumdur, sporda siyaset olmaz. Yapılan her haksızlığa tepkim daha sert olur, bu böyle biline."

BİZ BELEDİYE

BAŞKANI DİYE

BİLİYORUZ

Şahiner'in bu açıklamasından sonra bir açıklama da Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal'dan geldi. Uysal, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan kendisinin belediye başkanı olduğunu düşündüğümüz ancak, kullandığı üsluba bakınca ne olduğunu anlayamadığımız bu zat, önce takımının başında adam diye gönderdiğine baksın. İzlesin, araştırıp soruştursun, ondan sonra voleybol camiasına hizmet eden insanlara ne söyleyecekse yetkili merci olarak kabul ettiklerini arasın sorsun ne oldu diye!

Kaldı ki, siyasi olarak belediye başkanı olması bu zamana kadar siyasetin adının dahi zikredilmediği bu camiayı takımının başarısızlıklarını bahane ederek bulaştırmaya kalkmasın!

Bu camiaya zaten spor yapanlar geldiğinden takımları çekeriz gibi ya da farklı tehditler bizim muhatabımız değildir. Bu da böyle biline" ifadelerini kullandı.