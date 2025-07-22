Bektaşoğlu Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Serpil Erol ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen Aşure Günü, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Semahların dönüldüğü, aşure duasının yapıldığı, deyişlerin söylendiği programda aşure tadında bir buluşmaya imza atıldı. Kerbela şehitlerinin anıldığı etkinlikte Muharrem ayının önemi üzerine sohbet edildi.

Etkinlikte konuşma yapan Dernek Başkanı Erol, Muharrem ayında geçmişimize saygı, birlik ve beraberliğimizin sağlanması amacıyla dernek yönetimi ve köy halkının maddi ve manevi katkılarıyla düzenledikleri aşure lokmasına katılan herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberliğe katkı sunacak bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Etkinlik sırasında Emine Özten yönetimindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de sunum yaparken, semah ekibine bağlaması ile Nesimi Bilgin eşlik etti.

Programa; Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Muhammet Fatih Bilgili, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Meryem Demir, CHP Belediye Meclis Üyeleri; Didem Tokgöz, Onur Topkül, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP önceki dönem il başkanlarından Yıldız Bek, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Av. Sadık Eral, Almanya Krefeld’den Savcı Aysu Koparan, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, Bektaşoğlu Köyü Muhtarı Kadriye Balat, Örencik Köyü Muhtarı Mustafa Uysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sırasında Aşık Hasan Yavuz da deyişler söyledi. Kadınlar tarafından hazırlanan aşure, katılımcılara ikram edilirken, konuklar, dernek üyeleri ve köy halkı ise böylesine anlamlı etkinliği düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR