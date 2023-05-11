Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Galericiler Sitesi’ni ziyaret ederek otomobil sektörünün sorunları hakkında bilgi aldı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Özsaçmacı, şimdi de Galericiler Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Özsaçmacı, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları için destek istedi.

Türkiye'de bir araç alınırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'nin ödendiğini ifade eden Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında lüks araçlar haricinde ÖTV’yi kaldıracaklarını, oto alım satımlarında her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyaret ve saha çalışmasında Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’ya İYİ Parti Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Koca ile bazı partililer de eşlik etti. (Haber Merkezi)