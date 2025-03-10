Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stilde Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Bekir Keser bronz madalya kazandı.

57 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giyen Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser, çeyrek finalde Ermeni güreşçi Norik Harutyunyan’ı 8-5 yenerek adını yarı finale yazdırdıktan sonra yarı finalde Gürcü sporcu Nika Zangaladze’ye 12-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti.

Moldovalı güreşçi İon Bulgaru ile Avrupa üçüncülüğü maçına çıkan Bekir Keser rakibini 18-14 yenerek üçüncü oldu ve Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.