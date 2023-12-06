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Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde 06 DK 8423 plakalı cip ile kaza yapan S.B., olay yerinden kaçmaya çalışırken, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak üzerinde devriye atan gece bekçileri tarafından yakalandı.

Araçtan indirilen alkollü sürücünün üst aramasında ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince ifade işlemleri için polis merkezine götürülen sürücüye, alkol cihazına üflememek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 36 Bin 200 Lira ceza uygulandı.

Trafikten men edilen araç çekici yardımı ile oto parka kaldırıldı.