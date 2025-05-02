Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya’da ise saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Editör: AA AJANS