Olay geçtiğimiz günlerde Ankara yolu üzerindeki kamyon garajında yaşandı. Araç parkı alanındaki erik ağacından izinsiz meyve topladığı gerekçesi ile Yaşar T. (55) ile tartışan bekçi Hüseyin A. (64) tabancasıyla adamı vurarak ağır yaralamıştı.

Olayın ardından yaralanan Yaşar T., Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, karakola giderek teslim olan bekçi Hüseyin A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’ne gönderildi.

Yaşar T.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.