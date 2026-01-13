Sungurlu Basın Birliği tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla; 27 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybeden Sungurlu Gazetesi sahibi merhum Behiç Akkaş ile görevleri başında yaşamını yitiren basın şehitleri anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Sungurlu Ulu Camii’nde ikindi namazı öncesinde yapılan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Okunan dualarda, basın camiasına uzun yıllar hizmet eden merhum Behiç Akkaş’ın yanı sıra mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden tüm basın mensupları rahmetle anıldı.

Programın ardından Sungurlu Basın Birliği tarafından cami cemaatine çeşitli ikramlarda bulunulurken, katılımcılar merhum Behiç Akkaş için dualar etti. Duygusal anların yaşandığı programda, basın emekçilerinin meslekleri uğruna verdikleri mücadele ve fedakârlık bir kez daha hatırlandı.

Mevlid-i Şerif programına ilçede görev yapan gazetecilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, edilen duaların ardından sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK