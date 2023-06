Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği’nin Bediüzzaman Said Nursi’yi Anma Haftası nedeniyle her yıl düzenlediği etkinlikler bu yıl 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi nedeni ile yapılmayacak.

Yeni Asya Gazetesi İl Temsilcisi Erdoğan Dinç, Uhuvvet Vakfı Başkanı ve eski Yeni Asya İl Temsilcisi Mehmet Kovancı ile Yeni Asya okuyucusu Dursun Penekli, ÇORUM HABER’i ziyaret ederek her yıl 23-30 Mart günleri arasında kutlanan Bediüzzaman Anma Haftası’nın bu hafta başlayacağını kaydetti.

Asrımıza fikirleri ile damgasını vuran Bediüzzaman Said Nursi’nin (1878-1960) orijinal fikirlerini gündem de tutmak için Yeni Asya Gazetesi olarak bu yıl da bir takım etkinliklerin yapılacağını ancak bu yıl konferans programının yaşanan deprem felaketleri nedeniyle düzenlenmeyeceğini kaydeden Dinç, Kovancı ve Penekli; “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. (Bizim işimiz muhabbet, sevgidir. İnsanlara düşmanlık yapmaya, düşmanca davranmaya vaktimiz yoktur)” diyen Bediüzzaman'ın sevgi ve hoşgörüye ait fikirlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirttiler.

Bediüzzaman Said Nursi’nin “Deprem” ve “Musibetlerin Dili – Sebep ve Hikmetleri” isimli kitapların bu hafta dağıtımını yapacaklarını da kaydeden Dinç, Kovancı ve Penekli; “Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 63. vefat yıldönümünde memleketimizde meydana gelen deprem nedeniyle salonda anma merasimi yapılamayacaktır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 63. vefatı yıldönümü dolayısıyla okunan hatimlerimiz dualanacaktır. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Çorum’da da billboardlarla yerel basınımıza hafta ile ilgili ilanlarımız yayınlanacaktır” dediler. (Volkan SINAYUÇ)