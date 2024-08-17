Geçtiğimiz Ekim ayında ikmal inşaatı ihalesi yapılarak yapımına yeniden başlanan Bedesten ve Çok Katlı Yeraltı Otoparkı projesini Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal birlikte inceledi.

Yer altı otoparkı kısmı ve kaba inşaat çalışmaları tamamlanan projenin az bir bölümü kaldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Dağlı ve beraberindekilere projenin son durumuyla ilgili bilgiler verdi.



2021 yılında Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde inşaatına başlanan projede yer altı otoparkının bittiği, üst yapı çalışmalarına ağırlık verildiği ve meydan yapımına geçildiği dile getirildi. 12 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip projede 211 araçlık iki katlı yer altı otoparkı var. Projenin Bedesten kısmında ise 25 adet işyeri inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Aşgın, inceleme ile ilgili sosyal medya hesabından; “Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal ile yapımında sona yaklaştığımız Bedesten ve Yer Altı Otoparkı projemizi inceledik. Çok yakışacak” görüşüne yer verdi.