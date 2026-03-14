Ramazan ayının en anlamlı buluşmalarından biri Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. “Kutsal Emanetler Sergisi” Ramazan ayının manevi atmosferinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Sergi, 15–17 Mart 2026 tarihleri arasında Bedesten’de ziyarete açık olacak. Yarın (15 Mart 2026 Pazar günü) saat 13.00’te kapılarını açacak olan sergi, üç gün boyunca iftardan önce 13.00-18.00, iftardan sonra 20.00-23.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine sunulacak.

“Kutsal Emanetler Sergisi”, ziyaretçilerini İslam tarihinin en kıymetli anlarına götürecek. Sergide, Peygamber Efendimize ait Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif ve Nal-ı Şerif gibi önemli emanetlerin yanı sıra Mescid-i Nebevi ve Kâbe örtüleri, Kâbe’nin anahtarı, Osmanlı dönemine ait nişaneler ve daha birçok kıymetli eser yer alacak.

Muhabir: SELDA FINDIK