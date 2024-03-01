Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Bölgesel Lig heyecanı dün Çorum'da başladı. 4 takımın mücadele ettiği grupta ilk maçlar Çorum BEDER ile Amasya 22 Haziranspor arasında oynandı. Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan BEDER'in sultanları bu seti de 15 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette zaman zaman oyun üstünlüğünü rakibine verse de 25-21 kazanmasını bilerek maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından BEDER hanesine 3 puan yazdırırken, Amasya temsilcisi ilk maçlar sonunda puan alamadı.

Çorum temsilcisi ikinci maçını yarın saat 15.00'de aynı salonda bir diğer Amasya temsilcisi Şehzadeler Voleybol ile oynayacak.