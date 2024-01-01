Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili haberler takip ediliyor. Asgari ücret zammı ardından bedelli askerlik fiyatlarında değişiklik olup olmadığı gündeme geldi. Ancak bedelli askerlik ücretleri memur maaş katsayısı üzerinden belirleniyor. Peki, yeni bedelli askerlik parası ne zaman açıklanacak?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

3 Ocak’ta aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve memur ile emeklilerin alacakları enflasyon farkları netleşecek. Buna bağlı olarak bazı ödemelerde de değişiklik yaşanıyor. Bu ödemeler arasında bedelli askerlik ücreti de yer alıyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti için gözler 3 Ocak'ta!

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: ''Bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur maaş katsayısı üzerinden 2024 ilk yarıyılı için yayınlanacak katsayılar doğrultusunda değerlendirilmektedir. (2023 en son uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796’dır. Yeni yılda tekrar buradaki katsayı güncellenecektir) ayrıca bu hesaplamada enflasyon verileri ve memurlarımızda bulunan toplu sözleşme ile karma olarak hesaplanmaktadır. Buradaki zam oranını kabaca %50 olarak değerlendirmek mümkündür. Tahmini olarak;

122.351,04 TL olan bedelli askerlik ücreti 2024 yılında yüzde 50 oranında artışla 183.526,56 TL’ye yükselecek.''