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Trendyol 1.Lig 13.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. İç sahada en son Sakaryaspor'u mağlup eden Kırmızı-Siyahlılar Altay maçı ile birlikte iç sahada kazanamama serisine de son vermek istiyordu. Bu doğrultuda Altay maçı öncesi taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine bilet fiyatlarında da indirime gidildi.

Altay maçını çıkış maçı olarak gören Kırmızı-Siyahlı yönetim maç öncesi bilet fiyatlarını 10 TL yaparak taraftarın stada akın etmesini istedi ancak beklenildiği gibi olmadı. Kırmızı-Siyahlıların Altay ile oynadığı maçı kombineler dâhil toplam 3 bin 740 biletli seyircinin izlediği belirtildi.

500 bin nüfuslu Çorum şehrinde taraftarın takımına ilgisiz kalması gerek sosyal medyada, gerekse diğer haber kaynaklarında "Maç bedava da olsa dolmayacak" olarak yorumlandı.