Yaklaşık 3 yıldır Merkez İlçe Başkanlığı görevini yerine getiren Ali Arslan, yerel seçimlerde İl Genel Meclisi Adayı olması sebebiyle Merkez İlçe Başkanlığı görevini Mustafa Koray Tutkun'a devretti.



Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından gönderilen Merkez İlçe Başkanlığı atama yazısı BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım tarafından Mustafa Koray Tutkun'a tevdi edildi.

BBP Merkez İlçe Başkanlığı görevini devreden Ali Arslan, partisi için çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve her zaman partisi için çalışmalarda yer alacağını belirtti.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım da Ali Arslan’a teşekkür etti ve plaket verdi.