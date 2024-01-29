Yaklaşık 3 yıldır Merkez İlçe Başkanlığı görevini yerine getiren Ali Arslan, yerel seçimlerde İl Genel Meclisi Adayı olması sebebiyle Merkez İlçe Başkanlığı görevini Mustafa Koray Tutkun'a devretti. 

85A59214 Cdc2 4C2A 80A3 D2A0D34B1Ce9
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından gönderilen Merkez İlçe Başkanlığı atama yazısı BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım tarafından Mustafa Koray Tutkun'a tevdi edildi.
BBP Merkez İlçe Başkanlığı görevini devreden Ali Arslan, partisi için çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve her zaman partisi için çalışmalarda yer alacağını belirtti.
Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım da Ali Arslan’a teşekkür etti ve plaket verdi. 

0Ffd4D1D 918A 48E4 864D 3B8658F009D7