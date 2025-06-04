Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren önemli bir değer olduğunu vurgularken; dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan çatışma ve savaşların gölgesinde geçen bayramlara da dikkat çekti.

“Milletçe birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Ancak bu bayram, gönlümüzde buruk bir yan da taşımaktadır” diyen Afacan, Gazze başta olmak üzere savaş mağduru coğrafyalarda bayramı yıkıntılar içinde karşılayan çocuklara dikkat çekti.

Ecz. Afacan, “Bu sessiz çığlıkların karşısında sessiz kalmıyor; insanlığın ortak vicdanına sesleniyoruz: Savaşlara hayır! Çocuklara barış dolu yarınlar” dedi.

Açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine ve milli birlik ruhuna da vurgu yapan Afacan, “Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, her türlü hain emele karşı daima azizdir ve aziz kalacaktır. Bu değerlere sahip çıkmak hepimizin müşterek sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Sağlık camiası başta olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayan Afacan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bayramlar; kardeşliktir, sevgidir, yardımlaşmadır. Ülkemizde ve dünyada barışın, huzurun ve adaletin hâkim olduğu günlerin en kısa zamanda gelmesini diliyor; kıymetli meslektaşlarımızın, sağlık camiamızın, Çorum halkının ve tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice bayramlarda sağlıkla, birlik ve dirlik içinde buluşmak dileğiyle.”

Editör: Haber Merkezi